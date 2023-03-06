Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, Berat Kandili’nin, daralan kalplere, bunalan zihinlere kandil olmasını temenni etti.

Ünsal mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İnsanın kendisiyle yüzleşerek dua ve ibadetle Allah'a yaklaşmasına imkan sunulduğu bu gecede, dinin genel ibadet ve hayır anlayışına uygun olarak kendimiz ve çevremiz için yararlı davranışlarda bulunmamızı sağlayacak bir bilinç tazeleme imkanı sunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, soydaş ve dindaşlarımızın Berat Kandili'ni tebrik ediyor ve bu gecenin, ülkemizin, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”