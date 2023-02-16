Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, yarın idrak edilecek Mirâc Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Ünsal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mirâc; beşer tâkatinin tükenme noktasına geldiği anda göklerden gelen benzersiz lütfun adıdır. Mirâc; Hz. Muhammed Mustafa’nın diğer peygamberlerle ve aynı şekilde O’nun ümmetinin diğerleriyle farkının gökler tarafından tasdikinin adıdır. Mirâc; beşerî aklın ilahî akıl karşısında sıfırlandığının ve aciz kalışının adıdır. Mirâc; arzdan arşa yükselişin adıdır. Mirâc; Allah’ın varlığına, birliğine, Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve peygamberi olduğuna inanıp, hayatını bu inancın gerektirdiği şekilde şekillendiren müminlerin Allah katındaki konumlarının sembolüdür. Mirâc; geçici protokoller karşısında ilahî protokolün fotoğraflandığı karenin adıdır. Mirâc; Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ın ‘başına gelenlerin hepsi bilgim ve iradem dâhilindedir, sen bunlara sabrettin ve bir kul olarak kendine düşeni ve yakışanı yaptın, ben de mükâfât olarak ne bir peygamber, ne de bir meleğin yükselemediği bu ulvî makama, varlık âleminin bittiği noktaya, cemâlimle müşerref ettiğim huzuruma seni kabul ettim.’ dediği mucizenin adıdır."