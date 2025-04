Geliri, Türkiye’de öğrenim gören KKTC vatandaşı 5 öğrenciye burs sağlamak amacıyla kullanılacak etkinlik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Çocuk Aile Komite Üyesi Doçent Doktor Süheyla Üçışık Erbilen moderatörlüğünde gerçekleşen panelle başladı.

Panelde, Emekli Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler, Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, tiyatro oyuncusu ve eğitmen Nazife Aksoy ve Gastroenteroloji Uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın mesleki hikayelerini anlattı.

Sibel Tatar

Etkinlikte konuşan Cumhrubaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel tatar, “Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar” projesini hayata geçiren paydaşlara teşekkür ederek, proje ile öğrencilere burs imkanı yaratılması yanında , “Keçada” markasının da tanıtımının yapıldığını kaydetti.

Kültürel miras ve değerlerin yaşatılması, kadının kendi ayakları üzerinde durması ve kadın emeğinin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla, Akçay’da “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projesi”ni hayata geçirdiklerini anımsatan Tatar, Akçay’da kurulan tesislerde yapılan üretimle, “Kozada” markasının doğduğunu anımsattı.

Kozada Projesinin ardından, doğaya atılan koyun yünlerinin geri dönüşümünü sağlayarak, ekonomiye kazandırmak için Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi işbirliğinde Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Doğuşu Projesiyle Keçada markasının doğduğunu belirten Tatar, bu kapsamda Pamuklu’da kurulan atölyelerde üretime başlandığını dile getirdi.

Koyun yünlerinin toplanmasının çok zor bir iş olduğunu ve bunun için Hayvan Üreticileri Birliği’nden destek aldıklarını anlatan Tatar, üretimin arttırılmasına olanak sağlayacak fabrikanın çok kısa sürede Pamuklu’da faaliyete geçeceğini söyledi.

Defilede sergilenen Keçada şapkalarının tasarımlarına katkı sağlayan Menekşe Yalçın ve Dervişe Çeliker’e teşekkür eden Sibel Tatar, defilede 6 modelin 36 farklı tasarımının sergilendiğini ifade etti.

Keçada ve Kozada üretimlerinin İçim Çağıner Kavuklu’nun başkanı olduğu Girişimci Kadınlar Derneği bünyesinde faaliyet yürüten GİKA-KOOP çatısı altında satışa sunulacağını anlatan Sibel Tatar, böylece kadınların üretimlerinin daha geniş bir kitleye ve yurtdışı pazarına ulaşacağını kaydetti.

Etkinlik sırasında duayen moda tasarımcısı Yıldırım Mayruk’un, ‘Keçada ve Kozada üretimlerinin tasarımlarına katkı sağlamak istediğini’ ifade etmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Sibel Tatar, iki markaya vereceği destekten dolayı Yıldırım Mayruk’a teşekkürlerini sundu.

Etkinlikten elde edilecek gelirle Türkiye’de eğitim gören KKTC vatandaşı 5 öğrenciye burs sağlanacağını belirten Sibel Tatar, burs imkanı sağlayan TAMEV’e teşekkür etti.

Söz konusu bursları Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine vermeyi uygun bulduklarını dile getiren Sibel Tatar, Şampiyon Meleklerin isimlerinin, eğitime sağlanacak bu anlamlı katkıyla da yaşatılacağını kaydetti.

Akın

Şampiyon melekleri yaşatma Derneği adına konuşma yapan Ayşe Akın da, üretkenliğin ve emeğinin anlam kazandığı etkinlikte, bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Her biri ışık olan evlatlarımızın ismini yaşatma sorumluluğuyla çıktığımız bu yolda, bize omuz veren, umut olan siz değerli kurumlara ve gönül insanlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Ayşe Akın, derneğe tevdi edilen burslar için TAMEV’e ve Sibel Tatar’a teşekkür eden Ayşe Akın, Şampiyon Meleklerin adlarına atılan her adımda, eğitimi güçlendirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 105 ortaöğretim öğrencisine burs verdiklerini dile getiren Akın “İnanıyoruz ki en büyük adalet, bilgi ile sevgiyle umutla kurulan bir gelecektir. Biz bu geleceği, kaybettiğimiz meleklerimizin ışığıyla aydınlatmaya devam ediyoruz. Onlar artık gökyüzünde ama isimleri her kitapta, her defterde ve her hayalde yaşamaya devam ediyor. Her destek, her burs, her tebessüm bir çocuğun daha elinden tutuyor, bir annenin yüregine su serpiyor. Şampiyon Melekler için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, kalplerimiz bir, umudumuz sonsuz. Şampiyon Meleklerimiz sizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız.”diye konuştu.

Konuşmanın ardından , Sibel Tatar bursları ;ı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yönetim kurulu üyesi Ayşe Akın’a teslim etti.

Aktoprak

Etkinlikte, KKTC Hizmet Derneklerini Temsilen bir konuşma yapan Özgür Hizmet Derneği Başkanı Esen Yalın Aktoprak, Özgür Hizmet Derneği, Hedef Hizmet Derneği, El Ele Hizmet Derneği ve Atatürk Hizmet Derneklerinden oluşan KKTC Hizmet Dernekleri olarak, Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Vakfı iş birliğinde gerçekleştirdikleri etkinliği, gençlere eğitim bursu sağlamak amacıyla düzenlediklerini belirterek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Tuğlu

KKTC Cumhurbaşkanlığı Himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar önderliğinde hayat bulan, Keçada projesinin ortağı Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da konuşmasında “Üreten kadınlar güçlü kadınlar” temalı etkinliğin emeğin, üretimin ve geleceğe dair kadının bir araya geldiği güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

Kadın emeğininsadece ekonomik katkı değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın kültürel değerleri ve sürdürülebilir kalkınmanın taşıyıcısı olduğunu kaydeden Tuğlu, kadınların yaşamın her alanında üreten, geliştiren ve dönüştüren olduğunu vurguladı.

Kadınların potansiyelini destekleyen projeleri hayata geçirmekten büyük onur duyduğunu dile getiren Tuğlu, Keçada projesinin sadece bir üretim modeli değil aynı zamanda kadın sanatkarlığını doğayla uyumlu üretimi ve kültürel mirasın yeniden yorumlanmasını kapsayan çok katmanlı bir başarı örneği olduğunu kaydetti.

Vizyoner bir proje olan Keçada’nın oluşumunda manevi desteğiyle kendilerine ilham veren, kadın üreticilerin yanında olan Sibel Tatar’a teşekkür ederek, projenin geleceğin teminatı gençler için umut kaynağı olduğunu ifade eden Tuğlu, Kadınlar ürettikçe, toplum güçleneceğini, gençlerin de eğitilip desteklenmesiyle yarınların aydınlanacağını söyledi.

Marçak

TAMEV Başkanı Nuray Marçak ise konuşmasında, Vakfın açlıkla mücadele amacıyla kurulduğunu belirterek, açlıkla mücadelede en önemli ayağın eğitim olduğunu , bu nedenle vakıf olarak eğitim konusunda çalışmalar yaparak , eğitim bursları verdiklerini belirtti.

Kadınların üretimde yer alması , eğitime erişimini ve toplumdaki rolünü sadece hak olarak değil , aynı zamanda bir dönüşüm gücü olarak gördüklerini ifade eden Marçak, eğitimli her kadının sadece kendi hayatını değil, bir ailenin , bir toplumun ve bir ülkenin kaderini değiştirebileceğini söyledi.

“Kadın Üretirse , gelecek büyür”diyen Marçak, Kadına, kadın emeğine değer ve saygı vererek , önemli projeleri hayata geçiren Sibel Tatar’a teşekkür etti.

Marçak konuşmasının ardından Sİbel Tatar’a bursların takdimini yaptı.

Etkinlik, Keçada markası adı altında, kadınların el emeğiyle ve geri dönüşümle üretilen, 36 şapkanın sergilendiği defileyle tamamlandı.

Defilede Günkut Ajansın Miss Kuzey Kıbrıs Yarışmasının tescilli güzelleri yanında, TAMEV ve KKTC Hizmet Derneklerinin bazı yönetim kurulu üyeleri de podyum çıkarak modellik yaptı.