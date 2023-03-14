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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Ünal Üstel, depremde yaşanan kayıplara ve yargı sürecine değindi.

"Milletimizin büyük kayıpları vardır, KKTC'de de önemli kayıplar vardır" diyen Ünal Üstel, yargı süreçlerinin en kısa sürede tamamlanması ve suçluların hak ettikleri cezaları almalarının en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.

"Bu konuda Türk adaletine güvenimiz tamdır" diyen Üstel, "başta Adıyaman'da hayatını kaybeden çocuklarımızın aileleri ve biz olmak üzere tüm suçluların hak ettikleri cezaları almalarını diliyoruz" dedi.