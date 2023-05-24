Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi’nde engelli bireylerin gündüz rehabilitasyon ve eğitim hizmeti alabileceklerini belirten Başbakan Ünal Üstel, “Aynı zamanda yatılı olarak kalabilecekleri güvenli bir yuva olma özelliği de taşıyacak olan bu proje, ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu da bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Bu proje ile birey, aile ve toplumun her kesiminin engelli bireylerle alakalı farkındalıklarını artırmak, bilinçlerini yükseltmek, hak ve onurlarına saygı duyulmasını sağlamak en büyük hedefimizdir” şeklinde konuştu.

Rehabilitasyon Merkezleri ile Yaşam Evlerinin engelli bireylerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaların yürtüleceği, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yapılmasına da olanak sağlayacağını söyleyen Başbakan Ünal Üstel, “Bu vesile ile bir kez daha bu önemli projenin hayata geçirilmesi için emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hem ülkemize hem de engelli bireylerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.