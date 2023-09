Başbakan Ünal Üstel ile birlikte, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, UBP Genel Sekreteri Milletvekili Oğuzhan Hatipoğlu, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Milletvekili Ahmet Savasan, Lefkoşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özdemir Özerem, yönetim kurulu ve Lefkoşa'ya bağlı köylerin gençlik kolları başkanları etkinlikte yer aldı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen Üstel-Gençler buluşmasında, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, gençlerin sorunlarını dinledi; mevcut sorunların giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları anlattı.

Üstel, ülkesine, devletine bağlı, her açıdan kendine güvenen ve mutlu gençlerin ülke için önemini vurguladı.

ÖZEREM

Katılım gösterdiği için UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür eden UBP Lefkoşa Gençlik kolları başkanı Özdemir Özerem, Üstel’in sosyal konut, ilk evim kredisi, kırsal kesim arsası gibi son dönemde ortaya koyduğu projeler ve girişimlerle, gençlere, geçmiş yıllara göre, ayrı önem verdiğini gösterdiğini söyledi. Özerem, daha üçlü bir UBP ve KKTC için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

SAVAŞAN

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan da, Genel Başkan ve Başbakan Üstel’in ülkenin sorunlarını göğüslemek için gösterdiği yoğun çabalara, ellerinden gelem tüm katkıyı koymaya devam edeceklerini söyledi. Yeni dönemde, Lefkoşa İlçe Başkanlığı gibi zor ama onurlu bir görevi yürüteceğini belirten Savaşan, desteği için Üstel’e teşekkür etti. Gençlik ve kadın kolları başta olmak üzere, UBP’nin örgütsel yapısının, yeni başarılara hazır olduğunu ifade eden Savaşan, “ Lefkoşa’dan başlamak üzere, sadece partimiz için değil tüm ülke gençliği için pozitif işler yapacağımız bir döneme gireceğiz” dedi Savaşan, “ Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımızın bize verdiği ilk görev gençlerin sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve bu sorunları çözmek için tüm çabamızı ortaya koymaktır. Bu görev anlayışı içinde, birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

HASİPOĞLU

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da sadece seçimde değil, her dönem gençlerle bir araya geldiklerini, gençlerin sorunlarını, beklentilerini her zaman yakından izlediklerini ve somut projelerle gençleri, kendi topraklarında, kendi devletlerinin çatısı altında tutmayı ana hedef olarak belirlediklerini söyledi. Hasipoğlu, “ Sayın Başbakanımızın talimatıyla, yeni dönemde gençlerle daha çok bir araya geleceğiz. Bina anlamında bir çalışmamız da olacak” dedi. Kıbrıs Türk gençliğinin, Kıbrıs Sorununda egemen eşitlik vizyonunu daha çok benimsemesi ve her platformda bu yeni vizyonu savunmasının önemine vurgu yapan Hasipoğlu, egemen eşitlik mücadelesinin hep birlikte verildiğini, gençlere ayrı görev düştüğünü vurguladı.

ÜSTEL

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel gençlerle sosyal bir ortamda buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, “Gençlerle buluşmayı önemsiyoruz, onların dertlerini, sorunlarını, beklenti ve düşüncelerini dinlemek istiyoruz. Gençlerin sorunlarını çözersek, ülkemizin gelecekteki sorunlarını da çözmüş oluruz, ülkemizin ve gençlerimizin önünü açmış oluruz” dedi. Gençlerin kendisine gösterdiği ilgiye ve sevgiye yürekten teşekkür eden Üstel, hükümeti kurduklarında ülkenin birikmiş pek çok sorununu da karşılarında bulduklarını ancak umutsuzluğa kapılmadan gerek ekonomik gerek sosyal gerekse yapısal tüm sorunları çözmek için cesaretle adım attıklarını söyledi. KKTC’yi gençlere emanet edeceklerini vurgulayan Üstel, “Biz esaret gördük. Gençlerimizin bunu yaşamasına asla izin vermeyiz. Gençlerimizi vatansız bırakamayız. Bu yüzden KKTC’yi ayakta tutarak onlara güçlü bir devlet emanet edeceğiz” dedi. Gençlerin tüm sıkıntılara rağmen her alanda önemli başarılar elde ettiğine dikkat çeken Üstel, “Gençlerimiz ambargolara rağmen önemli başarılar elde ediyorlar, eğitim alanında, sanatta, kültürde başarıdan başarıya koşuyorlar, kendini geliştiren, dünya ile yarışmaya hazır bir gençliğimiz var, bu bizi gururlandırıyor”dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı son konuşmadaki “KKTC’yi tanıyın mesajının”, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olunmasının önemli adımlar olduğunu söyleyen Üstel, “İnanıyorum ki gençlerimiz çok yakın bir gelecekte kendilerine uygulanan tüm ambargolardan kurtulacak ve dünyada var olduklarını gösterme fırsatını yakalayacaklardır”dedi. Devleti kuran ve yaşatmak için mücadele veren UBP’ye yeni ve çağdaş bir genel merkez kazandırmak için de çalışmaların sonuna geldiğini belirten Üstel, UBP’li gençler için de ek yeni merkezler düşündüklerini açıkladı. Üstel, “Çalışan, fikir üreten, devletine bağlı gençlerimizi, yakın zamanda kuracağımız Siyaset Okulu’nda daha da geliştireceğiz. Haklı davamızı sonuna kadar savunan, siyaseti bilen, siyaseti okuyan gençler yetiştirmek istiyoruz. BU GENÇLER PARTİMİZİN DE GELECEĞİ OLACAKTIR” dedi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, “ KKTC 40. Yılını kutluyor. Biz bugünden KKTC’nin 50. yıl kalkınma vizyonunu hazırlamaya başladık. 2027 den 2032’e beşer yıllık kalkınma planları ile, planlı, sürdürülebilir, veriye dayalı istikrarlı politikaları ortaya koyacağız” dedi.

Gençlerin en önemli sorunlarının istihdam ve konut edinme olduğunun farkında olduklarını söyleyen Üstel; İstidam konusunda ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini, yeni istihdam sahaları yaratmak adına girişimler başlattıklarını ayrıca sosyal konut ve kırsal kesim arsaları ile alakalı tamamladıkları eylem alanının da sonuna geldiklerini, çok yakın bir tarihte kırsal sosyal konut, kentsel sosyal konut ve kırsal kesim arazileri konusunda projelerin başlayacağını duyurdu. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, konuşmasının ardından gençlere tek tek söz vererek kendisine aktarılan konuları dinledi ve gençlerin sorularını yanıtladı.