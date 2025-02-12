GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

"ASLI ARAMIZDA YOK AMA EŞİ VE ÇOCUKLARI BİZİMLE"

Açılışta konuşan Başbakan Ünal Üstel, Halil Falyalı Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özge Taşker Falyalı’ya teşekkürlerini sundu.

Başbakan Ünal Üstel, “Aslı aramızda yok ama özellikle eşi Özge Falyalı ve çocukları bizimledir. Bu özel günde, bu soğuk havada böyle güzel bir eserin açılışında bizlerle olduğunuz için hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum” diyerek sözlerine başladı.

Başbakan Üstel, “Bölge halkı, değerli Kıbrıs Halkımız bizi televizyonları başında izleyen sevgili halkım, bugün çok özel bir gündür ve bugün hepinizin çok yakından tanıdığı, bölgeye ve KKTC’de her kesime yardımları dokunan, kapısı çalındığında hep kapısı açık olan ve kesesi de açık olan, herkese yardım eden Halil Falyalı adına, Halil Falyalı Yardım Vakfı, bugün onun ismini sonsuza kadar yaşatacağımız güzel bir okul açmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben bir kez daha Halil Falyalı’ya Allah’tan rahmet diler, yaslı eşine, çocuklarına ve ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum. Ama biz Halil kardeşimizi unutmadık, unutturmayacağız. Ve Falyalı Vakfı’nın yönetimin kurulu başkanı ve üyeleri de onun adının çok sevdiği Karpaz bölgesinde yaşatılması için böyle güzel bir esere ismini verdiler. Ben öncelikle hükümetim, şahsım ve halkım adına Özge Taşker Falyalı Hanıma yürekten teşekkür ederim” dedi.

GİRNE’DE YENİ OKUL MÜJDESİ…

Başbakan Üstel, Girne bölgesine de yeni bir okul müjdesi veren Özge Taşker Falyalı’ya teşekkür etti.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇAĞDAŞ VE DAHA GÜZEL BİR ORTAM”

Başbakan Üstel, “Bugün açacağımız bu eser, Karpaz bölgesine Halil Falyalı’nın ne kadar önem verdiğini ve bu önemi bilen eşi Özge Taşker Falyalı’nın bu önemi bilmesinden dolayı bu yatırımı yapması çok önemlidir. Hükümet olarak Karpaz bölgesinde neler yapacağımızı en başından beri halkımıza söyledik. Bugün güzel bir açılıştan sonra burada uzun süredir eğitim bekleyen çocuklarımızı daha güzel bir ortamda, daha çağdaş bir okulda çok rahat edecekleri ve çağı yakalayacakları özel bir eğitim okulunda öğretimlerine devam edecekler. Bugün ülkemizde, özellikle Ulusal Birlik Partisi’nin iktidar döneminde ve bizim hükümetimiz döneminde eğitime ne kadar önem verdiğimizi ortaya koyduk. Bunları sayılarla ortaya koyduğumuz zaman 2013’ten bugüne kadar UBP hükümetleri kesintisiz devam ettiği sürece, yapılan okul sayısı kadar okulu bu kadar kısa sürede hayata geçirdik. Bunu yaparken bir taraftan da devlet olarak okullarımızı yenilemek ve çocuklarımızı daha güvenli bir ortamda yetiştirmek için çalışmalar yaparken, bir taraftan da iş insanlarımızın devlet ile dayanışması orta yerdedir. Devlet ve iş insanlarımızın işbirliği içerisinde bugün okullarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün iş insanlarımız ülkemizin her tarafında okullara yatırım yapıyor. Ben buradan tüm iş insanlarımıza da halkıma da yürekten teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.

“DEVLET-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ İLE PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Sevgili kardeşlerim her şeye devlet yetişemeyebilir. Ancak malumunuz 6 Şubatta anavatanımız Türkiye’de e asrın felaketi yaşandı. 50 binden fazla insanımızı yitirdik. KKTC olarak 50 insanımızı ve Şampiyon Meleklerimizi kaybettik. Ben bir kez daha onlara Allahtan rahmet diliyorum. O günden sonra ülkemizi daha güvenli okullarda eğitimin devam etmesi için, Başbakanlık bünyesinde Deprem Komitesini kurduk ve öncelikle çocuklarımızın gittiği okulları teker teker depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettik. Tüm okullarımızı gözden geçirdik. Yıkılacak olan okulları yıktık. Güçlendirilecek okullarımızı yapıyoruz. Yeni yapılacak okullarımızı yapıyoruz. Bir taraftan devlet, diğer taraftan devlet ve özel sektör işbirliği ile projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimizin daha iyi ortamlarda yetişmesi için hükümetimiz canla başla çalışıyor. Tüm bunların yanında yine ülkemizde meslek okulları açarak da ülkemizdeki eleman eksikliğini gidermek için yeni okullar da açacağız. Biz istiyoruz ki bir taraftan okullarımıza doktorlar, avukatlar, mühendisler yetişsin, ama bir taraftan da ülkenin geleceğini şekillendirecek esnaflarımıza, turizme de ara eleman yetiştirmek için meslek okullarımızı açıyoruz ve açmaya da devam edeceğiz. Bütün bu çalışmalarımızın içinde tüm ilçelerimize eşit şekilde yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“KIRSAL KESİM VE SOSYAL KONUT PROJESİ MART AYINDA HAYATA GEÇECEK”

Üstel, “Karpaz bölgesinde eksikliklerimiz var ama bunları kısa bir sürede yapmak kolay değil. Yapılacakları bir sıraya koyduk ve hepsini peyderpey hayata geçireceğiz. Karpaz bölgesinde gençlerimizin kalması için kırsal kesim arsası sözünü verdik. Mart ayında dağıtımına başlayacağız. Karpaz bölgesinde sosyal konut yapacağımızın sözünü de verdik. İçişleri bakanı bu konuda tüm çalışmaları bitirdi. Mart ayı içerisinde hem kırsal kesim hem de sosyal konut projelerini hayata geçireceğiz. Ülkemizde gençlerimizin ev sahibi olabilmesi ve kırsalda kırsal kesim arazileri vererek, gençlerimizin evlerini yapması, bölgesinde kalması ve o bölgede toprağa tırnaklarını geçirmesi için yasal bir düzeleme yaptık. Diğer taraftan gençlerimizin konut sahibi olabilmesi için kredi paketleri açıklayarak gençlerimizin daha rahat yaşayacakları bir yuva kurabilmeleri için tüm çalışmalarımızı tamamladık. Diğer taraftan gençlerimizin özel sektörden de ev sahibi olabilmeleri için ilk evim kredisini üçüncü kez bakanlar kurulundan geçirdik ve duyurusunu yaptık. Alacakları krediyi düşük faizli ve Türk parası olarak belirledik. Aradaki faiz farkını devlet olarak biz üstlendik. Gençlerimizin bu topraklarda kalması ve ekonomimize katkı sağlamaları için bu çalışmaları yaptık. Bu doğrultuda hükümet olarak çalışmalarımıza devam ederken, eğitimi de daha iyi bir noktaya getirmek, çocuklarımızı depremden korumak için yeni okulların temellerini atıyoruz. 2026-2027 öğretim yılına kadar inşallah tüm okullarımızı yenileyerek çocuklarımızı daha çağdaş ve güvenli ortamda yetişmelerini sağlayacağız” dedi.

ÜSTEL, “TOPLUMUMUZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Konuşmasının sonunda Halil Falyalı Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özge Taşker Falyalı’ya bir kez daha teşekkürlerini sunan Başbakan Ünal Üstel, “Bugün bu güzel günde bizlere eşlik eden bölge halkı ve iş insanlarımıza teşekkür ederken, özellikle Halil Falyalı Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özge Taşker Falyalı’ya, çocuklarına ve ailesine yürekten teşekkür eder, toplumumuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim” dedi.