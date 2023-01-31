Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, “Bilindiği üzere, son dönemlerde ülkemizin gelişimine, kalkınmasına ve insanımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen devlet projeleri ve uluslararası antlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca başlatılan projelerin hayata geçirilmesi noktasında yaşanan aksama veya gecikmelerin ortadan kaldırılmasına yönelik hükümetimiz bazı yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin çalışma başlatmıştır” dedi.

“YASAL BİR DEĞİŞİKLİĞE GEREK KALMADIĞI NOKTASINDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI”

Bugün, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile son derece samimi, yapıcı ve çözüm odaklı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Başbakan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Toplantıda, devlete ait projeler ve uluslararası antlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca başlatılan projelerin, yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmadan, mevcut yasalarla, hızlı, güvenli ve kontrollü bir şekilde tamamlanması için nasıl hareket edileceği ve varsa ihtiyaç duyulan noktalarda yapılacak düzenlemelerle sorunların nasıl aşılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Toplantı neticesinde projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve halkın hizmetine sunulması, tüm kurumların ve paydaşların bu konuda gerekli tedbirleri alması, devletin ve ilgili kurumların denetleyici olarak süreçlere etkin şekilde dahil edilmesi konularında varılan mutabakat üzerine şu an yasal bir değişikliğe gerek kalmadığı noktasında görüş birliğine varılmıştır.”

“UZLAŞMACI TAVRIMIZI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ VE EDECEĞİZ”

Üstel, “Ayrıca bir kamu kurumu niteliği taşıyan KTMMO Birliği ve diğer paydaş odaların temsilcileri devlet projelerinin aksamadan ilerleyebilmesi için mesleki denetimlerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılacağına ilişkin samimi görüşlerini de ortaya koymuşlardır” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Hükümet olarak, halkımızı ilgilendiren her konuda tüm paydaşlara diyalog kapılarını sonuna kadar açık tutmaya, ortak akla ve iş birliğine dayanan, çatışmadan uzak, uzlaşmacı tavrımızı sürdürmeye devam ediyoruz ve edeceğiz.”