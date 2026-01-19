Rum kesiminin her fırsatta KKTC’de yaşayan Kıbrıs Türk halkını korkutmaya çalıştığını ve ekonomiyi zayıflatmaya yönelik adımlar attığını belirten Üstel, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin garantör ülke olarak Ada’da bulunmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

1974 Barış Harekâtı’nın yalnızca Türkler için değil, Rumlar için de barış getirdiğini vurgulayan Üstel, “20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı olmasaydı, Rumlar kendi içlerinde birbirlerini yemeye devam edecekti. 15 Temmuz 1974’te kendi aralarındaki çatışmalar nedeniyle Ada’da oluk oluk kan akıyordu. Türkiye, Kıbrıs’a ve Rum halkına da barış getirmiştir” dedi.

“Gelecekleri varsa görecekleri de var”

Rum yönetiminin İsrail, Yunanistan, Fransa ve bazı ülkelerle savunma ittifakları kurarak Kıbrıs Türk halkına gözdağı vermeye çalıştığını ifade eden Üstel, “Karpaz’a bayrak dikeceklerinden söz ediyorlar. Unutmasınlar ki KKTC’nin yanında güçlü anavatanı Türkiye Cumhuriyeti vardır. Gelecekleri varsa, görecekleri de vardır” ifadelerini kullandı.

“Rum Yönetimi ne yaparsa yapsın bizi Türkiye’den koparamaz”

Türkiye’nin Ada’daki varlığının 1960 Garanti Antlaşması’ndan doğan yasal haklara dayandığını vurgulayan Üstel, “Türkiye işgalci değildir. Hukuki ve meşru bir zeminde KKTC’dedir ve olmaya devam edecektir. Rum yönetimi ve Avrupa Birliği ne yaparsa yapsın, bizi Türkiye’den koparamayacaktır” şeklinde konuştu.

“Kimse bizi yok sayamaz”

Kıbrıs’ta iki ayrı devlet bulunduğunun altını çizen Üstel, “Kimse bizi yok sayamaz. Yok sayıldığımız sürece bunu tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. KKTC ile Türkiye arasındaki birliktelik ilelebet sürecektir” dedi.