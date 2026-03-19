Başbakan Üstel’in mesajı şöyle:

“Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Ramazan ayı boyunca sabrı, şükrü ve yardımlaşmayı yeniden hatırladık. Aynı sofrada buluşmanın, bir lokmayı paylaşmanın, gönüllere dokunmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettik.

Bayramlar; kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin birleştiği ve kardeşliğin güçlendiği en özel zamanlardır. Ne yazık ki dünyamız, yakın coğrafyamızda ve farklı bölgelerde yaşanan savaşlar, çatışmalar ve insani dramlar nedeniyle zorlu bir dönemden geçmektedir.

En büyük temennimiz; akan kanın durması, masum insanların acılarının son bulması ve dünyada kalıcı barışın hakim olmasıdır.

Dünyada yaşanan bunca acı ve dram varken, halkımızla birlikte güven içinde bir bayramı idrak etmenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle, Anavatan Türkiye’nin varlığının ve milletimizin desteğinin böylesi dönemlerde ne denli önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Kıbrıs Türk halkı, tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukları birlik ve dayanışma içinde aşmayı başarmış güçlü bir halktır. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Hükümet olarak bizler; halkımızın refahını artırmak, istikrarı korumak, üretimi büyütmek ve özellikle gençlerimizin geleceğini bu topraklarda kurmasını sağlamak için durmadan çalışıyoruz.

Attığımız her adımın merkezinde insanımız yer almaktadır.

Bir yandan ihtiyaç duyulan alanlarda yeni projeleri hayata geçirirken, diğer yandan yıllardır tamamlanamayan projeleri tek tek tamamlıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefimiz doğrultusunda attığımız bu adımlarla, insanımızın hayatına doğrudan dokunan icraatlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Eğitimde yeni okulları devreye alıyor, sağlık alanında yeni hastane projelerini hayata geçiriyoruz. Ulaştırmada, ülkenin birikmiş sorunlarını aşacak yeni yol projelerini tamamlıyoruz.

Gençlerimiz için sosyal konut projeleri geliştiriyor, onları yuva sahibi yapacak destekleri sağlıyoruz. Tarım, hayvancılık ve üretim alanında desteklerimizi artırıyoruz.

Kamu çalışanlarımızı, özel sektör çalışanlarımızı ve reel sektörü güçlendirecek adımlar atıyor, maaş iyileştirmeleri gerçekleştiriyoruz.

Bu yıl, pek çok yeni yatırımın ülkemize kazandırılacağı, halkımızın hayatına dokunan çok sayıda projenin hayata geçirileceği bir yıl olacaktır.

Bayramlar umuttur.

Bayramlar sevinçtir.

Bayramlar birliği büyüten en güçlü değerlerdir.

Bayramın bize verdiği umutla, Anavatan Türkiye ile omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda; ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve dünyayla daha fazla bütünleşen bir noktaya taşımakta kararlıyız.

Bu bayramın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.

Başta şehitlerimizin kıymetli aileleri olmak üzere tüm halkımızın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Nice bayramlara, hep birlikte…”