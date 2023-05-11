12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla ziyarette bulunan Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Hemşireler ve Ebeler Birliği'ne bu özel günde gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı teşekkür eden Başbakan Ünal Üstel, "Sağlıkçılarımız Sağlık merkezlerinin vazgeçilmez parçası ve değişmeyen unsurlardır. Başta hemşirelerimiz olmak üzere büyük özveriyle çalışan tüm sağlıkçılarımıza sarf ettikleri emekleri için teşekkür ederim" dedi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastahane ve sağlık ocaklarının halkımıza daha iyi hizmet verebilmesi adına gereken yasal düzenlemeler ile birlikte yeni yatırımların ivedi şekilde yapılmakta olduğunu belirten Başbakan Ünal Üstel, "Hükümet olarak Yataklı Tedavi Kurumlar yasasını en kısa sürede hayata geçirerek sağlıkta eksikliklerin giderilmesi için gereken çalışmalar yapılacaktır" ifadesini kullandı.

Kısa süre önce yaşanan şiddet olayına da değinen Başbakan Ünal Üstel, "Doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek adına ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyor ve büyük efor sarf ediyorlar. Hal böyle iken maruz kalınan bu tür olaylar karşısında tavrımız nettir. Bundan dolayıdır ki sağlık çalışanlarının ve ülkemizde yaşayan herkesin maruz kaldığı tüm şiddet olaylarının önlenmesine karşı gereken her tür yasal düzenlemenin yapılması için hukukçularımızı görevlendirmiş durumdayız" dedi.