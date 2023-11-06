Törende bir konuşma gerçekleştiren Başbakan Ünal Üstel, " Dr. Fazıl Küçük Oyunları, KKTC'nin bugünlere gelmesini sağlayan, insanımızın özgürlük mücadelesini başlatan ve bugünlere taşıyan Dr. Fazıl Küçük'ün hem ismini yaşatmak hem de mücadelesini çocuklarımıza ve gençlerimize aktarabilmek adına önemlidir" şeklinde konuştu.

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları'nın her yıl Lefkoşa'da yapıldığına dikkat çeken Başbakan Ünal Üstel, " Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları bu yıl ülkemiz için büyük anlamı olan Gazimağusa ilçemizde gerçekleştirildi. Bunun sebebi de 6 Şubat deprem felaketinde yitirdiğimiz "Şampiyon Melekler" imizdir... Hükümet olarak bu yıl organizasyonu Şampiyon Meleklerin şehrinde yapmak istedik. Onların adını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Başbakan Üstel, Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları'nın düzenlenmesinde emeği geçen Spor Dairesi Müdürlüğü'ne, Gazimağusa Belediyesi’ne, Voleybol Federasyonu'na, Cimnastik Federasyonu'na, Basketbol Federasyonu'na ve Tenis Federasyonu'na da teşekkürlerini sundu.