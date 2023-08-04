Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan, olguları aktardı.

Polis çavuşu Mahan, huzurda bulunan zanlının, 2021 ve 2023 yılları arasında Lefkoşa ve Güzelyurt’ta ikinci evliliğinden şuan 12 yaşında olan üvey kızları M.K. ve G. K’ye karşı çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, cinsel taciz suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, olayın polisin bilgisine 23 Temmuz 2023 tarihinde geldiğini ve alınan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, G.K.’nin mesele ile ilgili olarak ilk şikayetini kız kardeşi olan M. K.’ye yaptığını belirtti.

Polis, G.K.’nin ifadesinin sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde alındığını söyledi.

Polis, zanlının 24 Temmuz’da Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak üzereyken tutuklandığını söyledi.

Polis çavuşu Mahan, G.K.’nin ifadesinde üvey babasının whatsapptan kendisine “bir kere birlikte olalım, korkma” şeklinde mesaj attığını söylediğini aktardı.

Mahan, bu mesajın tespiti için zanlıya ait 5 adet cep telefonu ile 3 adet ses ve video kayıt cihazının incelendiğini dile getirdi.

Mahan, ses ve video kayıt cihazında yapılan incelemede zanlının, eşi ve üvey kızları evdeyken, 12 yaşındaki G.K.’ye temas etmeden ancak ona karşı mastürbasyon yaptığı anların görüntüsünün tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının bu kaydı yapmak için düzenek kurduğunu dile getirdi.

Mahan, videoyla ilgili G.K.’den ifade alındığını, kız çocuğunun zanlıyı o esnada gördüğünü ancak korktuğu için annesine söylemediğini anlattığımı açıkladı.

Polis çavuşu Mahan, zanlının ise videoyla ilgili izahat veremediğini söyledi.

Polis, zanlının ayrıca odasında uyur vaziyette olan 12 yaşındaki kızın cinsel organına eşofmanın üzerinden dokunarak, okşadığına dair de şikayet yapıldığını, bu detayın da araştırıldığını dile getirdi.

Polis çavuşu Mustafa Mahan, öte yandan zanlının üvey kızı G.K.’nin polise gitmeden önce bir kağıda not yazıp annesine verdiğini, bu notu bulmak için araştırma yaptıklarını açıkladı.

Polis, zanlının Temmuz ayı içerisinde eşini de ciddi şekilde darp ettiğini, ayrıca zanlının üvey kızı M.K.’nin de Güzelyurt’ta polise giderek, üvey babasının göğüslerini okşayarak cinsel tacizde bulunduğuna dair ifade verdiğini kaydetti.

Polis, mağdur kızların ve annenin korumaya alındığını belirtti.

Mahan, kurduğu 3 kişilik ekiple derin bir soruşturma yürüttüğünü belirterek, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini ve ceza-i ehliyeti olduğuna dair rapor alındığını ve G.K.’nin de doktor kontrolünde geçirildiğini söyledi.

Polis çavuşu Mahan, Güzelyurt ve Lefkoşa’da eş zamanlı soruşturma yürütüldüğünü, zanlıyla ait 5 cep telefonu ile 3 adet kayıt cihazının incelemesinin sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve tanıklara etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.