Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan, olguları aktardı.

Polis çavuşu Mahan, huzurda bulunan zanlı İ.K'nin, 2021 ve 2023 yılları arasında Lefkoşa ve Güzelyurt’ta ikinci evliliğinden olan üvey kızları 14 yaşındaki M.K. ve 12 yaşındaki G. K’ye karşı “çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, cinsel taciz” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, olayın polisin bilgisine 23 Temmuz 2023 tarihinde geldiğini ve alınan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, G.K.’nin mesele ile ilgili olarak ilk şikayetini kız kardeşi olan M. K.’ye yaptığını belirtti.

Polis, G.K.’nin ifadesinin sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde alındığını söyledi.

Polis çavuşu Mahan, G.K.’nin ifadesinde üvey babasının whatsapptan kendisine “bir kere birlikte olalım, korkma bir şey olmaz” şeklinde mesaj attığını söylediğini aktardı.

Polis, şikâyet üzerine zanlının 24 Temmuz’da Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak üzereyken tutuklandığını söyledi.

Tutuklanan zanlının çantasında biri G.K.’ye ait toplam 5 adet cep telefonu ile 3 adet ses ve video kayıt cihazı bulunduğunu belirtti. Mahan, zanlının küçük kıza attığı mesajın tespiti için cep telefonlarının incelendiğini ancak zanlının G.K.’nin telefonundaki whatsapp uygulamasını sildiğini, bu nedenle mesaja ulaşılamadığını belirtti. Polis, ayrıca zanlının aracında yapılan aramada 2 adet daha ses ve video kayıt cihazı bulunduğunu belirtti.

Mahan, zanlıya ait bir adet cep telefonunda yapılan incelemede G.K. uyurken ağzına yeşil biber sürdüğü anlara ait bir fotoğraf karesi tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının fotoğrafı şaka olsun diye çektiğini söylediğini aktardı.

Polis, kayıt cihazında ise zanlının, eşi ve üvey kızları evdeyken, 12 yaşındaki G.K.’ye temas etmeden ancak ona karşı mastürbasyon yaptığı anların görüntüsünün tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının bu kaydı yapmak için düzenek kurduğunu dile getirdi.

Mahan, videoyla ilgili G.K.’den ifade alındığını, kız çocuğunun zanlıyı o esnada gördüğünü ancak korktuğu için annesine söylemediğini anlattığımı açıkladı.

Polis çavuşu Mahan, zanlının ise videoyla ilgili farklı izahatlar verdiğini söyledi. Polis, zanlının ayrıca odasında uyur vaziyette olan 12 yaşındaki kızın cinsel organına eşofmanın üzerinden dokunarak, okşadığına dair de şikayet yapıldığını dile getirdi.

Polis çavuşu Mustafa Mahan, G.K.’nin 23 Temmuz’da polise gitmeden önce bir kağıda “İbo bana sapık sapık mesajlar yazıyor, polise gideceğim” şeklinde not yazıp annesine verdiğini açıkladı.

Mahan, notun yazıldığı tarihte G.K.’nin annesi ile üvey babası arasında köpek yüzünden tartışma çıktığını, zanlının eşini ciddi şekilde darp ettiğini ve yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, yaralanan kadının bir gece hastanede kaldığını ve başına 5 dikiş atıldığını ifade etti. Polis, bu nedenle kızların şikayetçi olduğu gün annelerinin ortada olmadığını açıkladı.

Polis, zanlı hakkında eşine karşı şiddet suçundan da ayrı bir dosya tazmin edildiğini belirtti.

Polis, zanlının üvey kızı M.K.’nin de Güzelyurt’ta polise giderek, üvey babasının 2022 yılında göğüslerini okşayarak cinsel tacizde bulunduğuna dair ifade verdiğini kaydetti.

Mahan, zanlı hakkında Güzelyurt’ta 14 yaşındaki kıza cinsel saldırı suçundan da soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. Polis, mağdur kızların ve annenin korumaya alındığını, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini ve ceza-i ehliyeti olduğuna dair rapor alındığını ve G.K.’nin de doktor kontrolünde geçirildiğini söyledi.

Polis çavuşu Mahan, Güzelyurt ve Lefkoşa’da eş zamanlı soruşturma yürütüldüğünü, zanlıyla ait 5 cep telefonu ile 5 adet kayıt cihazının gelişmiş teknolojiyle incelenebilmesi için Türkiye’ye göndereceğini açıkladı.

Polis çavuşu Mahan, zanlının 18 gündür tutuklu olduğunu ifade ederken, hem İngiltere’de hem de Güney Kıbrısla bağlantısı olduğunu, serbest kalması halinde soruşturmaya ve alınacak ifadeler etki edebileceğini söyledi.

Mahan, ayrıca 12 yaşındaki G.K. ile 14 yaşındaki M.K.’nin zanlıdan çok korktuklarını, ifade vermekte dahi zorlandıklarını ve büyük bir endişe yaşadıklarını belirterek, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Savunmanın itiraz etmemesi üzerine Yargıç Tutku Candaş zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.