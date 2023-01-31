Girne Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu tasarrufu ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından yargılanan İbrahim Özkan 5 ay hapse mahkum edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'in oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Soyer açıkladı.

Soyer, sanığın hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalandığını, soruşturma aşamasında 2019 yılından 2022 yılına kadar ülkede izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi.

Başkan Soyer, sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının cüzi olduğunu, nevinin ise en hafif türler arasında bulunduğunu belirtti.

Sanığın 18 yaşında genç ve sabıkasız bir kimse olduğunu, pişman olduğunu ve adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu belirten Başkan, 5 aydır cezaevinde tutuklu bekleyen sanığı 5 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.