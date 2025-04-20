Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Sevdalı olayla ilgili bulguları aktardı. Sevdalı 19 Nisan 2025 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Arabahmet Lefkoşa’da, aynı yerde sakin zanlının ait ikametgahta alınan bir bilgi üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği yapılan aramada ikametgahın yatak odası içerisinde bulunan yatağın üzerindeki ilaç sepeti içerisinde yaklaşık 1 gram Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkeme aktardı. Polis olayın akabinde zanlının gönüllü ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği, emare maddenin analize gönderileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.