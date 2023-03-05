Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)

6 Mart 2023 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Yeni Erenköy batı kısmına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.