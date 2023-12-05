Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Muhammad Zaman (E-43) kullanımındaki mini damperli tipi iş aracı ile Akdoğan istikametinden Vadili istikametine doğru yolda ilerlediği sırada, aynı şirkette çalışan ve yol içerisinde yaya olarak durmakta olan Sujeeva Deepal Warnakulasurıya Mahalekamge Fernando'ya (E-40) çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Sujeeva Deepal Warnakulasurıya Mahalekamge Fernando kaldırıldığı, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Muhammad Zaman tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.