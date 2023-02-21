Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, merkez üssü Hatay olan ve ülkede de hissedilen depremlere ilişkin olarak açıklama yaptı.

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Vadilili, “Uzun süreden beridir yüksek büyüklükte deprem üretemeyen ve adeta uykuya dalmış olan Doğu Anadolu fayı 2020 yılında 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depremi ile uyanmıştır!” açıklamasını yaptı.

“DEPREM ÜLKEMİZDE 4-5 ŞİDDETİNDE HİSSEDİLDİ”

Vadilili, “Elazığ depreminin üzerinden 3 yıl geçmeden Kahramanmaraş’ta hem Pazarcık Segmenti, hem de Elbistan Segmenti, 9 saat arayla, USGS verilerine göre 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremlerle kırıldı. Şimdi ise Kandilli Rasathanesi verilerine göre 7.7 kilometre derinlikte 6.4 büyüklüğünde deprem Hatay Samandağ’da meydana geldi. Bu lokasyon Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Kıbrıs Yayının kesiştiği alan olarak da bilinmektedir. Deprem ülkemizde de özellikle doğu kıyılarımızda ilk gelen tepkilere göre 4-5 şiddetinde hissedilmiştir” ifadelerini kullandı.

Vadilili, “Sismik olarak aktif olan sol yanal doğrultu atımlı fay niteliğindeki Doğu Anadolu Fayı (DAF), Doğu Akdeniz bölgesinin en önemli aktif tektonik yapılarından birisidir. Bu fayın karakteri gereği enerjisini, doğrultusu yönünde seğmenleri üzerine aktararak deprem üretmesi beklenilen bir süreçtir. Nitekim Elazığ depremi gerçekleştiği günden itibaren ondan sonraki deprem bölgeleri sırasıyla deprem olması beklenen bölgelerde gerçekleşmiştir. Tek fark ise bu kadar sık aralıklar ile kimsenin bu depremi beklemiyor olmasıdır” dedi.

“KARPAZ-HATAY ARASI VE KIBRIS YAYINDA BİR HAREKETLENME BEKLENMEKTEDİR”

“DAF’ın kuzey kolu İskenderun Körfezi üzerinden Misis-Girne zonuna bağlanıyor” diyen Vadilili, açıklamasına şöyle devam etti:

“Karpaz-Hayat arası alan sismik boşluk olarak adlandırılıyor. Yani uzun zamandan beridir bu alanda önemli bir deprem meydana gelmemiştir.

Daha önceleri nasıl ki DAF boyunca depremler meydana geleceği bilimsel veriler ışığında tahmin edilmiştir. Şimdi de Karpaz-Hatay arası ve Kıbrıs yayında bir hareketlenme beklenmektedir. Yalnız bunun yaklaşık büyüklüğü tahmin edilmeye çalışırken, depremin zamanı hakkında kesin bilgi vermek mümkün değildir.”

“PANİK YAPMADAN OLASI BİR KIBRIS DEPREMİNE HEP BERABER HAZIRLANALIM”

Oğuz Vadilili, “Maalesef depremle mücadele gündelik bir faaliyet değil bir süreç işidir. Akşamdan sabaha, önümüzdeki haftaya veya aya alabileceğiniz önlemlerle çözülecek bir konu değildir. Ülke olarak deprem ile yaşamamız gerektiği kanaati bile kamuoyunda henüz yenile oturmaya başlamıştır” diye konuştu.

“Lütfen korkmayın, lütfen panik olmayın, temkinli olun, biz yerbilimcilere felaket tellalı olarak bakmayın” açıklamasını yapan Vadilili, ‘bilime inanın’ çağrısı yaptı.

Vadilili, “Bu doğa olayı hep olacak. Deprem dünyanın nabzı gibidir. Önemli olan depremin felakete dönüşmesini engellemektir Lütfen tedbiri elden bırakmadan panik yapmadan olası bir Kıbrıs depremine hep beraber hazırlanalım” dedi.