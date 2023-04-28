Özgöray, “Veteriner Dairesi Müdürlüğünde toplamda 6 adet olan I. Derece Şef kadrosunun tümü, Baş Veteriner hekim kadrosu ve müdür kadrosu olmak üzere toplam 8 adet yönetim kadrosunun her kademesi boş olarak muhafaza edilmekte ve boş bulunmasında ısrar edilmektedir” diyerek, bu durumun Veteriner Daiesi Müdürlüğü altında çalışan başta veteriner hekimler olmak üzere dairedeki tüm çalışanları zor durumda bıraktığını kaydetti. Özgöray, personelin problemli / önemli / sorunlu durumlarda karar veremez noktada olduğuna değindi, dairede rutinde hazırlanan resmi evrakların altına imza atacak sorumlu bulamaz hale geldiğinden şikayet etti.

Başkan Özgöray açıklamasına şöyle devam etti:

“Üç aydır devam eden bu durum ayni zamanda Veteriner Dairesinin hizmet verdiği alanlardaki işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, hayvancılar ve işletmeleri de olumsuz etkilemektedir. Vatandaşlar yönetim kadrosunun imzasının gerekli olduğu resmi evraklar için bakanlık personeline evrak gönderilip geri alınmasını beklemektedir. Evrak taşıma ile sürdürülen işlemler “taşıma su ile değirmen döndürmeye” benzemektedir. Karantinadaki hayvanlar bile yönetim boşluğundan nasibini almış, yeterli hijyen ve bakım sağlanamaz hale gelmiştir.”

“Söz konusu durum ile ilgili Tarım Bakanı Dursun Oğuz’la yaklaşık 1 ay önce görüşülerek sorunların aktarılmasına rağmen “Baş olmasa da işler yürür” zihniyeti ile Veteriner Dairesi yönetilmeye çalışılmakta” diyen Özgöray, en acil olan Müdür yada Baş Veteriner Hekim kadrolarının ivedilikle doldurulması gerektiğini belirtti. Bu adımın atılmaması durumunda çalışanların da vatandaşların da mağduriyetinin devam edeceğini vurguladı.

Başkan Özgöray, açıklamasının sonunda “İvedilikle boş olan tüm yönetim kadrolarının kademeli olarak doldurulması için basına çıkmak ve grev yapmak şart mıdır!?” diye sordu.