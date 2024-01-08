GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Çiğdem Aydın’la Günay’dın programında değerlendirmelerde bulunan Manavoğlu, Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da tutuklanmasıyla ilgili, “Biraz da piyango çıktı kendisine. Bu konu KKTC’de yabancılara mal satışı konusunun yükselmesiyle birlikte Güney’de homurdanmalar başlamıştı. Rumların bu şekilde bir girişim yapmasını kimse beklemiyordu. Çok göz önünde olan problemli mal satışlarıyla ilgili bir uygulama yapılıyor ve bir mesaj verdik deniyor. Bu mesajın amacı bu malların satılamaması için mi yoksa başka siyasi ve politik bir amaç mı güdüyor bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi.

“20 senedir biz bunu normalleştirdik” diyen Manavoğlu, “Son zamanlarda İskele’de, Karşıyaka’da Tatlısu’da bu işler artınca Rumlar kendi kendine bir çözüm düşündü ve bunu buldu. Bu insani mi? bence değil. Bizdeki sistem doğru mu bu da tartışılır” dedi.

Manavoğlu, “Bütün sözleşmeler masaya yatırılacak ve manzara ortaya çıkacak. Uluslararası hukuk çerçevesinde nasıl bir çözüm bulunacak kimse mağdur etmeden buna bakılması lazım. Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanının Türkiye ile istişare ederek çok ciddi girişimler yapması lazım. Ancak hiçbir açıklama yok. Şu anki durum çok üzücüdür. Bunu idarecilerin çözmesi lazım” şeklinde konuştu.