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Rüzgar periyodun ilk yarısı güney ve batı, diğer yarısı k uzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

241’i süratten olmak üzere toplam 364 araç sürücüsü rapor edildi

241’i süratten olmak üzere toplam 364 araç sürücüsü rapor edildi

Hafta boyunca hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek. Çarşamba günü yer yer hafif sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin 20 - 26 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısı alçak, ikinci yarısında yüksek basınç sistemiyle, serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

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