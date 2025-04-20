Ortodoks Hristiyanların, Hz. İsa’nın çarmıha gerilip gömülmesinin ardından yeniden dirildiği gece olduğuna inandığı paskalya kutlamaları Güney Kıbrıs’ta olaylı geçti.

Lefkoşa-Lakadamya’da gençler, paskalya ateşi yakmak üzere oluşturdukları devasa kalas yığınının üzerine “Yahuda” yerine, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve AKEL’li Avrupa Milletvekili Yorgos Yeorgiu’nu fotoğraflarını yerleştirdi.

Geleneksel olarak Paskalya nedeniyle yakılan devasa ateşlerde temsili olarak, “İsa'yı öldürmek için gelmiş Roma lejyonlarına, para karşılığı İsa'nın saklandığı yeri söyleyen Yahudi havari ve din adamı” olan Yahuda ateşe atılıyor.

Gençler devasa paskalya ateşi yığının önünde, üzerinde “Hain liderler Yunanistan'ın bağrında ne kadar yuvalanacak? Yapma” yazılı pankart açtı.