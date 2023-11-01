Rapora göre hava yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Pazardan çarşambaya kadarki sürede ise hava parçalı bulutlu veya parçalı az bulutlu olacak.

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Hava sıcaklığı ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, raporun kapsadığı sürenin ilk yarısında kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.