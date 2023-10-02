Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın öğleden sonra 25 okulda eylemde olacağını açıkladı.
Yarın öğleden sonra eylemde olacak okullar şöyle sıralandı:
“Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Osman Örek Lisesi, Atleks Sanverler Ortaokulu, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Mağusa Türk Maarif Koleji, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Gazimağusa Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Oğuz Veli Ortaokulu, Girne Turizm Meslek Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Meslek Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi.”