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Yarın öğleden sonra eylemde olacak okullar şöyle sıralandı:

Sahte reçete soruşturması... 3 kişi daha tutuklandı!

Sahte reçete soruşturması... 3 kişi daha tutuklandı!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ( KTOEÖS ) yarın öğleden sonra 25 okulda eylem de olacağını açıkladı.

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