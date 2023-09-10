Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu ve gerekli tedbirlerin alınması istendi.