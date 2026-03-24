Gündem Kıbrıs’a konuşan Yasemin Öztürk, konuyla ilgili olarak herhangi bir yerden istihbarat almadığını, haberlerden dünya basınından ve İran’ın açıklamalarından bu izlenimi elde ettiğini söyleyerek, bölgede artan gerilimin ve Güney Kıbrıs’ın girişimleri neticesinde bu kanıya vardığını ifade etti.

İran’ın açıkça Güney Kıbrıs’ı tehdit ettiğini ve Trodos’ta dinleme, izleme, sinyal ve iletişim radarının olduğunun herkes tarafından bilindiğini ifade eden Öztürk, bu nedenle açık bir hedef olduğunu düşündüğünü ve bundan yola çıkarak bu açıklamayı yaptığını söyledi.

Savaş nedeni ile Kıbrıs’ın etkilenmemesini de istediğini söylen Öztürk, “Yaptığım paylaşımda da söylediğim gibi, ben Kıbrıs’ın barış adası olması istiyorum” sözlerine ekledi.