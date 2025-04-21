Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.04.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gönyeli’de Yener Sokak ile Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu’nu birbirine bağlayan sığınmalı kavşak içerisinde, durup anayol üzerinde sağdan gelen araçların geçişini bekleyen Osman AMCA (E-62) yönetimindeki ZC 405 plakalı araç ile dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada sol tarafından yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Sevcan TÖRE (K-39)’ye çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle yaya Sevcan TÖRE, yanında yürümekte olan Ercan SEÇKİN (E-39)’e çarpmış ve her iki şahıs da dengelerini kaybedip yere düşmüştür.

Kaza sonucu yaralanan her iki yaya, kaldırıldıkları Kolon British Hospital’da acil serviste müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.