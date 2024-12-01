YDP’den verilen bilgiye göre, toplantıda halka hitap eden Arıklı, hükümetin bunca zamandır yapılamayan pek çok icraata imza attığını ama koalisyon protokolünde yer alan bazı icraatları ise henüz yapamadıklarını söyledi.

Arıklı; “Biz bu Koalisyona girerken 3 parti kendi aramızda bir de Koalisyon Protokolü yapmış ve yapacaklarımızı kayda almıştık. O Protokolde Yerel Yönetimler Reformu gibi yaptıklarımız, Organize Sanayi Bölgeler Yasası, Hal Yasası gibi yapıda tamamlayamadıklarımız var. Kripto Para ve Foreks Yasası, yahut ek mesailere düzenleme gibi ekonomiye ciddi gelir sağlayacak yasa ve tedbirleri ise henüz alamadık” dedi.

-"2025 ciddi sıkıntıların yaşanacağı bir yıl olacak"

“2025 yılı hem Türkiye hem de bizim için ciddi ekonomik sıkıntıların yaşanacağı bir yıl olacak” diyen Arıklı, bütçede ciddi bir açık ön görüldüğünü, Meclis'teki bütçe görüşmelerinin bitmesinden sonra ortaklarla toplantı yapıp imzaladıkları Koalisyon Protokolü'nün neresinde olduklarını göreceklerini söyledi.

Arıklı, “Bu Hükümetin 2027'ye kadar istikrarla devam etmesini istiyorsak geçmiş 3 yılın muhasebesini yapmak ve belki de yeni bir yol haritası çizmek zorundayız" dedi.

Arıklı şunları ekledi:

"Önceki gün Parti MYK'mız toplandı ve beni hesaba çekti. Önümüzdeki Cuma günü Parti Meclisimiz toplanacak ve durum değerlendirmesi yapacak. YDP yükselen ve giderek büyüyen bir parti. Halka vaat ettiklerimizi yapamazsak bu yükseliş elbette devam etmez. Parti yetkili kurullarımız ne karar verirse boynumuz kıldan ince. Neticede biz mevcut koltuğumuzu bir müddet daha muhafaza etmek için Partinin yükselişinin önüne geçmeyiz..."