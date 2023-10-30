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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviye çalışması nedeniyle 9.30- 12.30 saatleri arasında Yedidalga Mardin Restorant ve Ecevit Caddesi'nde elektrik kesik olacak.

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