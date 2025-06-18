Kuzey Kıbrıs’ın tek yelken ve denizcilik festivali, bu yıl da coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Festivalin hayata geçirilmesi için Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Akdeniz Yelken Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Akdeniz Yelken Derneği adına Efe Karahan Şahin imza attı.İmza törenine ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve Marka İletişimi Uzmanı Ertan Berksuda katıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in desteğiyle11 ile 21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek yelken ve monohull yarışları, deniz tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatacak. Festivalin finali ise 22 Haziran tarihinde Les Marina’da gerçekleştirilecek ödül töreniyle yapılacak. Akdeniz Yelken Derneği ev sahipliğinde, LesAmbassedeur, Girne Marina ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla düzenlenecek yarışlara Türkiye’den gelecek sporcular da katılacak. Festivalin kapanışı ise ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu’nun sahne alacağı konserle taçlandırılacak.