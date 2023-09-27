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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin milletvekilerine gönderdiği davetiyeye göre, yeni yasama yılı, Meclis İçtüzüğün 6'ncı maddesi uyarınca Ekim ayının ilk iş günü olan 2 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak toplantı ile başlayacak.

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