Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek etkinlikte, yeni yıl ruhunu yansıtan renkli stantlar, eğlenceli aktiviteler ve alışveriş olanakları bir araya gelecek.

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden Yeni Yıl Pazarı’nda el emeği ürünler, hediyelik eşyalar ve lezzetli tatlar yer alırken, keyifli atmosferiyle Bellapais Köy Meydanı üç gün boyunca yeni yıl coşkusunun merkezi olacak.

Etkinliğe katılımı kolaylaştırmak amacıyla Girne Belediyesi tarafından ücretsiz otobüs servisleri de sağlanacak. 26–28 Aralık tarihleri arasında, Girne Baldöken Otoparkı’ndan Bellapais Festival Alanı’na karşılıklı olarak düzenlenecek servisler sayesinde ziyaretçiler pazara rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.