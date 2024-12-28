Pelin Yükselay

Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşlar da planlarını yaptı!

Yeni yılı aileleri ile ülkemizde geçirecek birçok vatandaş olduğu gibi, tercihlerini yurt dışında tatil yapmaktan yana kullananlar da bir hayli fazla!

Seyahat acenteleri ile görüşen Gündem Kıbrıs muhabiri, vatandaşların yeni yıl tercihlerinin neler olduğunu öğrendi.

Vatandaşların bir bölümü yeni yılı Viyana’da karşılamaya hazırlanıyor. 900 Euro'dan başlayan Viyana turları bu yılbaşında vatandaşın yoğun ilgisini çekti. Viyana yanı sıra, İngiltere, Budapeşte ve Prag’a da talep yüksek oldu.

Dubai’de bin 200 Euro’luk fiyatı ile vatandaşların ilgisini çekti.

Türkiye’de ise Abant revaçta…

Acente yetkilileri ne dedi?

Sayar Turizm Turlar Koordinatörü Özlem Kubilay:

Birçok müşterimiz yeni yıla Viyana’da girmeye hazırlanıyor. Yılbaşı için en çok rağbet gören turumuz Viyana olurken bunu Amsterdam ve Paris takip etti. Bu turlarımız kişi başı 900 Euro’dan satışa sunuldu. Bu yılbaşında Türkiye hiç rağbet görmedi. Yurt içi otellerimizin ise doluluk oranları oldukça yüksek.

Ayder Kıbrıs Turizm Turlar Koordinatörü Nadire Margilili:

Yeni yılda oluşan talep bizleri memnun edici. Bu yeni yıl vatandaşlarımız Dubai ve Paris’ten yana tercihlerini kullandı. Dubai fiyatı kişi başı bin 200 Euro olurken, Paris fiyatlarımız ise bin 500 Euro civarında seyretti. Bunun yanında Türkiye’de yoğun talep gördü. Özellikle Abant bölgesi bu yeni yılda Kıbrıslı Türk vatandaşları ağırlamaya hazırlanıyor. Abant fiyatlarımız 20 bin TL’den başladı. Yurt içi oteli de oldukça fazla sattık. Yurt içi otellerinin fiyatları, seçilen otele göre 2 gece 3 gün konaklamalı iki kişi 45 bin-95 bin TL dolaylarında oldu.

Neşeli Turizm Direktörü Mehmet Barkınay:

Biz Neşeli Turizm olarak yılbaşı için değil de yılbaşı öncesi noel pazarları için yoğun bir talep aldık. İngiltere, Viyana, Budapeşte ve Prag’a yoğun ilgi oldu. Bizler bu destinasyonların uçak bileti ve otel ayarlamalarını gerçekleştirdik. Larnaka üzerinden ayarladığımız bu operasyonlar müşterilerimiz için iki kişi 400-450 Euro’ya mal oldu. Türkiye’ye ise hiç talep olmadı.