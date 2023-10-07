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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Araç sürücüsü 30 yaşındaki Bülbül, kaza sonrasında ağır şekilde yaralandı.Kazanın ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsü, her iki ayağı ile omurgasında kırık, akciğer kanaması ve beyin travması teşhisi nedeniyle, Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu'nda dün akşam saat 22:40 sıralarında, FL 758 plakalı salon aracıyla Dipkarpaz istikametine doğru seyreden 30 yaşındaki Elif Bülbül, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Karpaz Gate Marina kulesine çarparak durabildi.

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