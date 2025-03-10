Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

10.03.2025 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Boğaz Polis Karakolunda, “Şiddet Tehdidi, Ciddi Darp (Kadına Şiddet)” meselelerinden karakol hücresinde tutuklu olarak bulunan Türkmenistan uyruklu Eziz SAPARTAGAGANOV (E-41)'un hücresinde bulunan battaniyenin yan kısmında bulunan şerit kumaş parçasını sökerek, hücre kapısı üzerine bağlayıp asılmak suretiyle yaşamını sonlandırdığı tespit edilmiştir.

Olay yerinde müteveffanın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede, herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Olayla ilgili polis soruşturması devam etmektedir.