06 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, ateşli silahlar yasasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, O.A.U. (21), tasarrufunda bulundurduğu oyuncak tabancayı kullanımındaki aracın camından dışarı çıkararak çevredeki kişilere gösterdi. Şahsın bu davranışı üzerine olay yerine müdahale eden polis ekipleri, O.A.U.’yu suçüstü yakalayarak tutukladı.

Söz konusu oyuncak tabanca emare olarak alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.