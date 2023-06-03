Yetkililer, Cuma günü Lefkoşa'da sahte bir ehliyetle yasadışı olarak araç kullanan genci tespit etti. Polise göre, genç trafik kontrol görevlileri tarafından saat 8:15 civarında Lefkoşa-Limasol otoyolunda Kotsiatis çıkışı yakınlarında fark edildi. Polis memurları tarafından durdurulduktan sonra, 16 yaşındaki gencin babasının arabasını ehliyetsiz olarak kullandığını tespit etti. Genç Polis Karakoluna götürüldü ve babasını gelmesi için aradı. Polis, babanın oğlunun aracı kullanmasını engellemek için uygun güvenlik önlemlerini almadığını belirtti. Her ikisi de yazılı olarak suçlandı ve serbest bırakıldı.