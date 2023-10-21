Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
19.10.2023 tarihinde, saat 07:50 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, B.Y.(E-47), trafik konusunda tartıştığı S.K.(E-33)’ye küfür edip, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu sopa ile S.K.’ye vurmak suretiyle darp ettikten sonra yüzüne yumruk vurmak suretiyle burun kemiğinin çatlamasına sebep olmuştur. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine tespit edilerek tutuklanan B.Y.(E-47), Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.