Avrupa Birliği (AB) tarafından 2004 yılında uygulamaya konulan ve Kıbrıs Türk Ticaret Odasının verdiği Refakatçi Belgesi (Accompanying Document) ile Kuzey Kıbrıs’ta üretilen ürünlerin Güney Kıbrıs’a geçişini düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki ticaret, 2023 yılının ilk yarısında da artmaya devam etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ocak-haziran dönemini kapsayan altı aylık Yeşil Hat ticareti verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre 2023 yılının ilk 6 ayı (Ocak-Haziran) toplam satış rakamı 7.679.951 Euro olarak gerçekleşirken, 2022 yılının aynı dönemine (6.802.605,17 Euro) göre yüzde 12,9 artış gerçekleşti.

Yapılan satışlar içerisinde yüzde 26’lık pay ile en yüksek satış; Prefabrik Konteyner (1.994.092,5 Euro) olurken ilk 5’teki ürün sıralaması 2022’nin aynı dönemine göre aynı kaldı.