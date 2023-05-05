Yeşilırmak’ta çıkan yangını söndürmek için müdahale yoğun şekilde devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarına karadan İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı ve Orman Dairesi başta birçok ekiple müdahale edilirken 5 helikopter de havadan destek veriyor.

Bademliköy’de kurulan Kriz Koordinasyon Merkezi’nde toplantı yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, kuvvet komutanları, bazı bakanlar, Sivil Savunma Teşkilatı ve Orman Dairesi üst düzey yetkilileriyle diğer ilgililer katıldı.

Tatar basına yaptığı açıklamada, rüzgarın azalmasıyla yangının kısa bir süre sonra kontrol altına alınacağını umduğunu, erken müdahale edildiğini, “büyük ihtimalle elektrik kablolarından sıçrayan kıvılcımın yangına yol açtığı” bilgisini edindiklerini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel ise, yangına, Türkiye’den gelenler ve GKK helikopteriyle, Güney’den gelen helikopter olmak üzere 5 helikopterin müdahale ettiğini açıkladı.

Büyükelçi Metin Feyzioğlu da helikopterlerin yanı sıra Türkiye’den İHA desteği istendiğini, İHAların gece ekiplere yardımcı olmak ve yönlendirmek amacıyla kullanılacağını vurguladı.