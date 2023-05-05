Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Yeşilırmak bölgesinde 7-8 farklı noktada yangının dağınık bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Yangına Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerinin ve itfaiyenin müdahale ettiğini dile getiren Cahitoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopterin de yangına müdahale ettiğini söyledi.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş yangınla ilgili TAK’a bilgi verdi.

-Cahitoğlu

Yangının sarp ve yüksek bir yerde olması dolayısıyla müdahalenin zor olduğunu söyleyen Cahioğlu, Türkiye’den bir helikopterin yolda olduğunu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden de helikopter talep edildiğini belirtti.

Cahitoğlu, yangının bölgede bulunan köylere ve Lefke’ye sıçramaması adına gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

-Güneş

Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş de, Yeşilırmak bölgesinin güneyinde başlayan yangının henüz kontrol altına alınamadığını söyledi.

Güneş, Yeşilırmak’ın güneyinde vadi içinde başlayan yangının genişlemesini engellemek amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yangına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopterin havadan, itfaiye, belediye gibi diğer ekiplerin de karadan müdahale ettiğini dile getiren Güneş, Türkiye’den de bir helikopterin gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Güneş, şiddetli rüzgar ve arazi koşullarının müdahaleyi zorlaştırdığını söyledi.