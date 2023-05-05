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Yangına karadan müdahalenin yanında havadan da müdahale edildiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı saat 14.45 itibarıyla yangın ın henüz kontrol altına alınamadığını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldığını bildirdi.

Sendikalar, Ercan'da eylem yaptı

Sendikalar, Ercan'da eylem yaptı

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