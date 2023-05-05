Polis Basın Subaylığı saat 14.45 itibarıyla yangının henüz kontrol altına alınamadığını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldığını bildirdi.
Yangına karadan müdahalenin yanında havadan da müdahale edildiği belirtildi.
Polis Basın Subaylığı saat 14.45 itibarıyla yangının henüz kontrol altına alınamadığını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldığını bildirdi.
Yangına karadan müdahalenin yanında havadan da müdahale edildiği belirtildi.
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