Yeşilköy-Yenierenköy ana yolu üzerinde saat 16.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Yunus Emre Gümüş (E-22) yönetimindeki ZUS 780 plakalı salon araç ile doğu İstikametinden batı istikametine seyrettiği sırada çevre yolu kavşağına geldiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı şeritten batı istikametinden doğu istikametine doğru seyretmekte olan Gültekin Nurçin (E-38) yönetimindeki CG 579 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan CG 579 plakalı araç sürücüsü Gültekin Nurçin ve ZUS 780 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Rabia Sicimli (K-23) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sicimli kontrol amaçlı müşahede altına alınırken, Nurçin'in ise göğüs kafesinde kırık teşhisi ile tedavisi sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.