TEKNOFEST KKTC’nin açılış töreninde söz alan Binali Yıldırım, festivalin bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayarak, bu organizasyonun T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar öncülüğünde teknoloji ve savunma alanında gelişmiş ülkelere verilen anlamlı bir yanıt olduğunu belirtti.

TEKNOFEST’in Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenmesinin taşıdığı sembolik öneme dikkat çeken Yıldırım, “Kıbrıs Türkü'nün amacı kimseyi korkutmak değil, ancak kimseden de korkmadığını bir kez daha göstermektir” dedi.

Etkinlik boyunca sanayi, teknoloji ve yapay zeka alanlarında birçok yeniliğin sergileneceğini ifade eden Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin bu coşkuya ortak olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Son dönemde Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine yönelik yapılan haksız ithamların da bu etkinlik vesilesiyle yanıt bulduğunu belirten Yıldırım, “En güzel cevabı burada, Ercan Havalimanı'nda veriyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin son 25 yılda her alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Yıldırım, özellikle savunma sanayisinde gelinen noktanın dünya çapında olduğunu belirtti.

"Kimse bu gelişmeleri tehdit olarak görmesin, ancak bilinsin ki Kuzey Kıbrıs, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir" diyen Yıldırım, Türkiye ve Türk devletlerinin iş birliğiyle tüm engellemelere rağmen Kıbrıs Türk halkının geleceğe umutla yürüdüğünü söyledi.

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya yapacağı ziyarete de değinen Yıldırım, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve hizmet binalarının açılışının KKTC’ye hayırlı olmasını temenni etti.