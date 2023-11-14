Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Üstel, yaptığı konuşmada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümünde, bu büyük bayramda, sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ülkemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi.

“Kıbrıs Türk halkı anavatanın büyük desteği ile 20 yıl boyunca sürdürdüğü varoluş mücadelesini, bir Cumhuriyet kurarak taçlandırmayı başarmıştır” ifadelerini kullanan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimizin kurulmasında da, yaşatılmasında da, yüceltilmesinde de Anavatan Türkiyemizin katkıları çok büyüktür ve olmazsa olmazdır. Dolayısı ile Türkiye'yi iyi günde, kötü günde, tasada ve sevinçte yanımızda görmek bizim için her zaman büyük bir mutluluk olmuştur. Bugün de kardeşlerimizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum.”

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının her zaman ve her yerde yanında olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel,

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının her zaman ve her yerde yanında olmuştur. Güvenlik istedik, güvenliğimiz sağlanmıştır. Bugün barış ve huzur içerisinde yaşıyorsak bu Türkiye'nin gerçekleştirdiği mutlu barış harekatı sayesindedir. Dünyaya karşı siyasi destek istiyoruz. Türkiye yanımızda duruyor. Yatırımlara destek arıyoruz, Türkiye yanımızda duruyor. Dünya ile kucaklaşmak için yeni bir yola çıktık, yine Türkiye yanımızda duruyor. Dolayısı ile, biz samimiyete, saygıya, güvene ve kardeşliğe dayalı, karşılıksız bu sevgiyi, dünyaları verseler hiçbir şeye değişmeyiz. İnanıyorum ki, gelecekte de bir ve tek yürek olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada hak ettiği yere taşıyacağız.”

Başbakan Üstel, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 40. yılına denk düşen bu kutlu günde bir kez daha bizleri yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti devletine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türk halkına, milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 40. kuruluş yıldönümünde, halkımıza, milletimizi, Türkiye'mize, tüm coğrafyamıza savaşlardan uzak, barış ve huzur içinde bir gelecek diliyorum. Ve tekrar ediyorum. Biz et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmaz, tek milletin 2 devleti olarak, biriz ve tek yüreğiz... yaşasın milletimiz, yaşasın devletlerimiz, yaşasın cumhuriyetlerimiz...” diye konuştu.

YILMAZ: “NİCE 40 VE 100 YILLARA İNŞALLAH”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yaptığı konuşmasında, KKTC’ye kutlamalara katılmak için geniş bir heyetle geldiklerini belirtti.

Özel bir yıl yaşandığını ifade eden Yılmaz, “40 yıl önce esarete hayır diyen kardeşlerimiz özgür ve bağımsız KKTC’yi kurdular… Kutlu olsun nice 40 ve 100 yıllara inşallah” şeklinde konuştu.

Bu önemli günde Kıbrıs meselesinin çözümü için eşit uluslararası statünün beyan edilmesi gerektiğine de değinen Yılmaz, konuşmasına şu şekilde devam etti;

“Tüm taraflar adanın gerçeklerini esas almalı, tüm tarafları KKTC’yi tanımaya çağırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüz yılına girdi… Buna Türkiye yüzyılı diyoruz. Ortak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz, yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz… Mali İş Birliği kapsamında da birçok konu var. Nasıl ki geçmişte denizin altından su getirdiysek Türkiye’deki elektrik sistemini KKTC’ye getireceğiz.”