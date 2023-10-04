Polis açıklamasına göre, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, E.Y (E-34) 171 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki BF 162 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan M.D(K-45) yönetimindeki UM 868 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Öte yandan saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi üzerinde, D.E (K-34) 180 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VF 386 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında park halinde bulunan PU 411 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan PU 411 plakalı araç, kaldırıma ve yine park halinde bulunan SY 450 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.