Bu sabah 00:30 sıralarında, Girne’ de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Ege Örgen (E-21), yönetimindeki NZ 105 plakalı araç ile 186 mlgr alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tayla Zehra İsmail (K-25) yönetimindeki SK 015 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan SK 015 plakalı araç yolun güney kısmında bulunan Palmiye ağacına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken, NZ 105 plakalı araç sürücüsü Ege Örgen tutuklandı.

Bu sabah 03:00 sıralarında ise, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu boyunca RD 084 plakalı salon aracı Güzelyurt istikametine doğru 92 mlgr alkollü içki tesiri altında kullanan Doğan Gürce (E-46) seyretmekte olduğu yolun üzerinde bulunan Metehan çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.