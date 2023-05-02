Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 01.05.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Öğretmenler Caddesi üzerinde, Fikret GEÇİT (E-34) 152 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KL 519 plakalı salon araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyredip Gönyeli Belediye Bulvarına giriş yaptıktan sonra, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan LA 647 plakalı salon araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Fikret GEÇİT tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Öte yandan 01.05.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, Halil İbrahim BOZAN (E-40) 199 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UJ 312 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja girdiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve bir ikametgahın bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Halil İbrahim BOZAN tutuklandı, soruşturma devam ediyor.