Polisin meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili açıklaması şöyle:

02 ve 03.12.2023 tarihlerinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden M.A.(E-26)’nın, market içerisinde satışa sunulan muhtelif markalardaki toplam 4 şişe alkollü içkiyi, yine Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete iki farklı tarihte müşteri olarak giden M.B.B.(E-24)’nin ise, market içerisinde satışa sunulan muhtelif markalardaki toplam 5 şişe alkollü içkiyi alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, yürütülen ileri soruşturmada; M.B.B.’nin yapılan muhaceret kontrollerinde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

